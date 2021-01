Sinistra: Orlando, Speranza e Sala tra gli ospiti del congresso Si

29 gennaio 2021 a

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "Nei due giorni del 2° congresso nazionale di Sinistra Italiana, che saranno aperti domani mattina sabato 30 gennaio 2021 con la relazione del portavoce nazionale Nicola Fratoianni alle ore 10.30, oltre agli interventi delle iscritte e degli iscritti di Si, porteranno un contributo ospiti, esponenti delle forze politiche e sindacali". Si legge in una nota.

"Nel pomeriggio di sabato dalle ore 16 alle ore 17.30 sono confermati gli interventi di : Heinz Bierbaum (Presidente della Sinistra Europea ed esponente della Linke), Lefteris Stoukogeorgos (di Syriza), presidente nazionale dell'Anpi Gianfranco Pagliarulo, il portavoce di E'Viva FrancescoLaforgia , il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri, il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi, il vicesegretario nazionale del Pd Andrea Orlando, Roberto Speranza di Articolo 1, ministro della salute, il coordinatore nazionale dei Verdi Angelo Bonelli, il segretario nazionale del Psi Vincenzo Maraio, il segretario nazionale di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo, Vincenzo Vita, Stefano Zuppello, il presidente di Legambiente Stefano Ciafani".

"Domenica mattina, 31 gennaio 2021 fra le ore 11 e le ore 12 sono confermati gli interventi di : messaggio video di Podemos (Spagna), l'europarlamentare Massimiliano Smeriglio, il consigliere regionale dei Progressisti Sardegna Massimo Zedda, Lorenzo Fioramonti (deputato), Andrea Padovani (consigliere regionale Val D'Aosta),Marilena Grassadonia , Francesca Chiavacci Presidente Nazionale ARCI, Luca Casarini di Mediterranea, Mario Moretti (Unione dei Giovani di Sinistra). Il programma è in via di aggiornamento, e altri ospiti si aggiungeranno nelle prossime ore. Tutti gli interventi del dibattito congressuale potranno essere seguiti sul canale You Tube di Sinistra Italiana Media".