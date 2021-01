29 gennaio 2021 a

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - C'è "l'esigenza di orientare le risorse aggiuntive del Piano all'obiettivo della coesione territoriale, soprattutto per quanto riguarda le dotazioni infrastrutturali e sociali e per le politiche volte a migliorare la qualità e il livello dei beni e dei servizi pubblici essenziali". E' quanto ha ribadito Svimez nel corso dell'audizione di oggi in commissione Bilancio alla Camera.