Recovery: Sala, 'governo dia fiducia a grandi città'

29 gennaio 2021 a

Milano, 29 gen. (Adnkronos) - "Il Recovery Plan è importantissimo per il Paese ma anche per le singole città. L'Europa ci dice che bisogna investire in alcuni settori specifici , come ambiente e digitalizzazione, che devono essere investimenti che hanno un ritorno e che devono essere progetti cantierabili hanno rapidamente. I sindaci tendenzialmente hanno queste cose già nel cassetto. Va data quindi fiducia alle grandi città". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, partecipando a un digital panel sulle città del futuro, organizzato da Qn - Quotidiano Nazionale, Il Giorno, Il Resto del Carlino e La Nazione.