Recovery: Tesei (Conferenza Regioni), 'serve confronto serio e definitivo non più rinviabile'

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "Il Pnrr, Piano nazionale di ripresa e resilienza, è una opportunità ed è una sfida importante, sulla quale non è più rimandabile un confronto serio e definitivo con il sistema delle Regioni italiane". E' l'esigenza che sottolinea Donatella Tesei, coordinatrice della commissione affari europei della Conferenza delle Regioni e presidente della Regione Umbria, nel corso dell'audizione di fronte alla commissione Bilancio della Camera dei deputati, cui hanno partecipato anche l'assessore regionale lombardo Davide Caparini e il vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola.

Tesei spiega che "esaminando il documento del Pnrr, per il sistema delle Regioni ci sono alcune questioni fondamentali da affrontare. La prima riguarda il ruolo delle Regioni che hanno competenze costituzionali su molti settori dove il Pnrr interviene. Le Regioni si sono proposte come soggetto catalizzatore per realizzare sul territorio gli investimenti nell'ambito delle priorità condivise fra i livelli istituzionali, ma non abbiamo mai avuto risposte", ricorda.

Per la governatrice dell'Umbria, "serve un percorso condiviso per evitare ‘effetti spiazzamento' con le politiche di coesione 2021-2027. Anche su questo, le nostre proposte sono sul tavolo da settembre, ma non abbiamo mai avuto interlocuzioni istituzionali. La seconda questione riguarda il metodo di lavoro, la governance e l'attuazione del Pnrr. Nel prendere atto dei contenuti, rileviamo che le idee e le proposte che le Regioni hanno inviato in questi mesi si ritrovano solo in parte nel testo. Ora c'è da capire la 'messa a terra' del programma in progetti specifici". (segue)