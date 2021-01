Coronavirus: anche per enoteche 2020 difficile, crescono delivery e vendita online

29 gennaio 2021 a

Roma, 29 gen. (Labitalia) - Aumento del delivery e della vendita online, attivazione dei canali social, crescita delle vendite nelle fasce di prezzo intermedie e boccata d'ossigeno durante il periodo natalizio, in un anno difficile anche per le enoteche che ha chiesto grandi sacrifici al settore. E' il bilancio del 2020 che traccia Vinarius, l'associazione delle enoteche italiane. Visto il momento particolare, l'ultimo sondaggio è stato esteso anche alle enoteche non associate per permettere di presentare una fotografia reale della situazione delle vendite durante il 2020 con un focus particolare sul Natale. “Il sondaggio - spiega Andrea Terraneo, presidente di Vinarius - ha coinvolto oltre 80 enoteche italiane e mostra i pesanti risvolti che la crisi ha portato: da un punto di vista delle vendite, per oltre il 46% degli intervistati il 2020 è stato nettamente peggiore rispetto al 2019. Interessante, però, il dato sul Natale, che per quasi il 50% del campione ha rappresentato una vera e propria boccata d'ossigeno registrando vendite superiori a quelle dell'anno precedente, a dimostrazione di quanto il consumatore, impossibilitato a recarsi al ristorante, abbia comunque voluto consumare il vino".

"Stessa dinamica - aggiunge - se si guarda alla capacità di spesa del cliente. Se si analizzano i risultati del sondaggio avendo come riferimento il Natale 2020, quasi il 41% del campione ha risposto che la capacità di spesa del consumatore è stata migliore rispetto alle festività dell'anno precedente. Se si allarga invece lo sguardo all'intero 2020, tale tendenza si capovolge e quasi il 45% ha risposto che è stata peggiore". La ricerca condotta analizza, poi, le preferenze del consumatore e mostra come gli aumenti delle vendite riguardino, nel 40% dei casi, vini con fasce di prezzo che vanno dai 15 ai 30 euro, a conferma di quello che è il principale segmento di vendita delle enoteche. Tra i prodotti che hanno riscontrato maggior interesse nel periodo natalizio, spicca lo Champagne, indicato in 1 risposta su 3 del campione coinvolto, a seguire il Metodo classico italiano (24% del campione) e infine i vini rossi e distillati per il 20% del campione.

Per quanto riguarda le enoteche con mescita - il 34% delle enoteche che hanno partecipato al sondaggio - il 36% dichiara di aver registrato un calo annuale delle vendite dovute alle conseguenze delle restrizioni Covid di oltre il 40%. Allo stesso tempo, oltre il 58% dichiara di aver incrementato il delivery e il 35% dice di aver attivato il servizio di asporto per i clienti. Molto diverso il dato per le enoteche classiche senza mescita - il 66% del campione analizzato - per le quali il 2020 ha portato, nel 67% dei casi, a un aumento di fatturato di +10 punti percentuali nella maggior parte dei casi fino anche al +30% nel 15% delle risposte. Anche per questa tipologia di attività, nel 51% dei casi il servizio delivery è stato incrementato, mentre il 33% del campione ha dichiarato di aver aumentato il servizio di vendita al minuto per i clienti. In generale, si registra poi un riscontro positivo per quanto riguarda l'input che durante l'anno l'associazione ha dato sul tema del digitale: il 15% delle enoteche intervistate, infatti, ha potenziato la sua presenza nei canali social o ha creato o sviluppato un sito con e-commerce con vendita diretta.