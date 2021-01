Coronavirus: Cdm proroga al 30/4 misure su licenze e permessi detenuti**

29 gennaio 2021 a

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "In considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria e allo scopo di contenerne le conseguenze in ambito carcerario, il testo proroga, dal 31 gennaio al 30 aprile 2021, le disposizioni del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, che consentono la concessione, ai condannati ammessi al regime di semilibertà, di licenze premio di durata straordinaria, il riconoscimento, a specifiche categorie di condannati, di permessi premio di durata eccedente quella ordinaria e, infine, un più agevole accesso alla detenzione domiciliare ai condannati con un limitato residuo di pena da espiare". Lo si apprende dalla nota di Palazzo Chigi diramata dopo il Cdm che si è tenuto in tarda mattinata.