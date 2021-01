Coronavirus: Moratti, 'con zona gialla Lombardia si rimette in moto'

29 gennaio 2021 a

a

a

Milano, 29 gen. (Adnkronos) - "I dati riguardanti la situazione epidemiologica della Lombardia erano chiari e ben definiti da giorni e la collocazione in zona gialla è la conferma di quanto sosteniamo da giorni". Lo dice la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, commentando il passaggio della Lombardia in zona gialla. "Confidiamo comunque nella responsabilità dei lombardi - conclude la vicepresidente - e siamo lieti che le imprese e i lavoratori della nostra regione potranno finalmente tornare alle proprie attività a pieno regime: la locomotiva d'Italia si rimette in moto".