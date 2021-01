Coronavirus: De Rosa (M5S), 'con zona gialla governo rimedia a errori Lombardia'

29 gennaio 2021 a

Milano, 29 gen. (Adnkronos) - “La decisione del governo centrale che vede la Lombardia in fascia gialla porta un po' di respiro ai lombardi, dal punto di vista sociale ed economico. Il governo ha messo la pezza agli errori della Regione sulla comunicazione dei dati che hanno portato la Lombardia per sette giorni in fascia rossa poi rettificata ad arancione". Lo afferma Massimo De Rosa, capogruppo del M5S nel Consiglio regionale della Lombardia.

"Oramai l'unica attività politica della Lega è quella di frignare contro il governo facendo credere ai cittadini di essere oggetto di tortuose macchinazioni o, peggio, fare affissioni pubblicitarie per difendersi", conclude il capogruppo pentastellato.