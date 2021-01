Mantova: operai sfruttati in laboratorio tessile, arrestata titolare

29 gennaio 2021 a

Milano, 29 gen. (Adnkronos) - I carabinieri hanno arrestato la titolare di un laboratorio tessile di Casaloldo, in provincia di Mantova, con l'accusa di sfruttamento della manodopera. I militari nell'impresa della donna, una cittadina cinese di 32 anni, hanno trovato nove operai, tutti cittadini cinesi, impegnati nell'attività di cucitura, stiratura e confezionamento di calze, di cui quattro regolarmente assunti, due lavoratori in nero e tre irregolari in Italia. Gli operai hanno dichiarato di lavorare 12 ore continuative al giorno e di percepire una paga di 4 euro all'ora.

I militari hanno sequestrato il laboratorio e la merce per un valore complessivo di circa 100mila euro e hanno comminato sanzioni amministrative per 30mila euro. La donna è stata portata nel carcere di Mantova.