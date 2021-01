Governo: Meloni, 'centrodestra resti compatto altrimenti ricucire sarebbe difficile'

30 gennaio 2021 a

Roma, (Adnkronos) - Per "il doveroso rispetto che si deve al Capo dello Stato se dovesse decidere di non sciogliere le Camere, sarebbe giusto valutare, certo, ma da me non c'è alcun cambio di linea. Non entrerò mai in un governo con Pd e M5S, perché credo che all'Italia serva un governo forte, coeso, scelto dagli italiani col loro voto. Ho letto e sentito sfumature diverse, ma confido e spero che il centrodestra resti compatto". Lo dice Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, in un'intervista al 'Corriere della Sera'.

"Le valutazioni -aggiunge- le faremo con serenità quando arriverà il momento di farle, ma nessuno credo vorrà avventurarsi in percorsi che non fanno bene all'Italia. È già accaduto che alcune forze prendessero strade diverse, poi abbiamo faticosamente ricucito. Certo, la speranza è che non accada, perché poi è difficile ritrovare la compattezza perduta".