Governo: Rotondi, 'lunedì presento legge elettorale Rotondellum'

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "Per ogni evenienza, il ‘Rotondellum' è pronto e si può votare in un'ora alla Camera. Lunedì presenterò formalmente il mio progetto di legge elettorale proporzionale. Si compone di un solo articolo: abolizione dei collegi uninominali. Per il resto rimane in vigore il ‘Rosatellum', compreso lo sbarramento al tre per cento". Lo annuncia Gianfranco Rotondi, presidente della Fondazione dc e vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera.

"E' il solo modo -aggiunge- per approvare la legge subito, senza estenuanti mediazioni e in modo da poterla utilizzare in eventuali elezioni immediate. Ho avuto molte interlocuzioni informali e ritengo di poter dire che ci sono i voti per approvare questa mini-riforma".