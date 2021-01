Governo: Fratoianni, 'auguri a Fico, difendiamo maggioranza e Conte' (2)

30 gennaio 2021 a

(Adnkronos) - "Appare chiaro -ha affermato ancora Fratoianni- l'obbiettivo di colpire Conte per colpire e disarticolare l'alleanza tra Pd, Movimento 5 Stelle e la sinistra di Leu, per impedire che, oltre l'emergenza, questa alleanza trovi una ragione per lavorare assieme ad una prospettiva per il Paese e per la prossima legislatura. Si tratta per Italia viva di impedire che si saldi un quadro nel quale la sua marginalità è ben più profonda di quanto non dicano i numeri parlamentari. E' una marginalità politica e culturale, priva peraltro di una possibilità espansiva.

"Ma la questione più importante riguarda lo scontro sulle risorse. E anche qui, il tema è ben più rilevante del chi gestisce cosa. Il frastuono che accompagna l'accusa di inadeguatezza invocando il fantomatico 'governo dei migliori' nasconde il vero oggetto della sfida. La profondità della crisi richiama in campo una certa idea del Paese che considera inaccettabile il modo con cui sono state impiegate fin qui buona parte delle risorse mobilitate in questi mesi. La Confindustria di Bonomi interpreta questa parte nella sua versione più autentica, rinnovando l'impegno per costruire una rappresentanza politica del Nord industriale orfana di Berlusconi e non sufficientemente sostenuta da Matteo Salvini".