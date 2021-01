Omicidio Sacchi: evade dai domiciliari, nuovo arresto per Princi

30 gennaio 2021 a

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - E' stato arrestato per evasione dai domiciliari Giovanni Princi, l'ex compagno di scuola di Luca Sacchi ucciso nella notte tra il 23 e il 24 ottobre 2019 con un colpo di pistola alla testa a Roma, e condannato lo scorso 22 giugno a quattro anni dopo il processo con rito abbreviato per violazione della legge sulla droga per il tentativo di acquisto di 15 chili di marijuana nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio. L'arresto e' stato convalidato questa mattina e Princi e' tornato ai domiciliari.

A intervenire ieri intorno all'ora di pranzo sono stati i carabinieri della stazione di Centocelle in seguito all'allarme partito dal braccialetto elettronico. I militari hanno sorpreso Princi in strada con la sua fidanzata e il cane. Il ragazzo, secondo quanto si apprende, era stato autorizzato ad allontanarsi dall'abitazione per il tempo necessario per un colloquio di lavoro fissato a breve distanza e durato circa mezz'ora mentre i carabinieri lo hanno trovato in strada oltre un'ora e un quarto dopo.