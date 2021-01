Coronavirus: Iacopo Melio di nuovo ricoverato,'Ho ancora sintomi forti' (2)

30 gennaio 2021 a

(Adnkronos) - "Non sopporto dare bollettini medici personali, ma visto che credevo di poter ricominciare a lavorare, seppur gradualmente, verso la metà di febbraio, ho voluto aggiornarvi per dire che molti appuntamenti 'programmati in testa' saranno ancora posticipati - scrive ancora il giovane consigliere regionale campione di preferenze - Non vedo l'ora di tornare attivo al cento per cento, ho un sacco di progetti, idee e proposte da portare avanti che, nei momenti di tregua, fioriscono come non mai. Nel frattempo continuo a fare ciò che posso a distanza, attraverso anche l'aiuto di fidati collaboratori e dei colleghi consiglieri in prima linea".

"Concludo ringraziandovi per i pensieri e l'affetto costante, che di certo non mi fa sentire solo. E soprattutto grazie ancora, di cuore, al primario Luca Masotti e a tutto il personale sanitario del reparto 5A3 del San Giuseppe di Empoli, perché mi stanno seguendo in queste montagne russe faticose in modo attento, premuroso e professionale. Un abbraccio, e fate a modino, che è una brutta bestia e dobbiamo vincere noi", termina Melio il suo post.