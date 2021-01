Scuola: Mazzeo, 'Sul rientro in classe Toscana modello per le altre regioni' (2)

30 gennaio 2021 a

(Adnkronos) - "In Toscana, grazie al lavoro del presidente Giani e degli assessori Bezzini, Nardini e Baccelli - ha concluso Mazzeo -, abbiamo costruito un percorso sicuro per riaprire le scuole medie superiori. Abbiamo mostrato che è possibile far tornare gli studenti in classe. Si tratta di un modello che anche altre realtà possono utilizzare nel resto del Paese, non a caso sia dal ministero dell'Istruzione sia da altre Regioni sono già arrivate richieste per poter disporre del nostro sistema integrato di apertura delle scuole in presenza".