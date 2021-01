Coronavirus: Pg Scarpinato, 'dopo lockdown riprese a pieno ritmo attività criminali'

30 gennaio 2021 a

Palermo, 30 gen. (Adnkronos) - "Occorre considerare che a fine giugno 2020, immediatamente dopo la lunga pausa del primo lockdown, sono riprese a pieno ritmo varie attività criminali tra cui l'attività estorsiva di Cosa Nostra con incendi posti in essere nel giro di poche ore in diversi cantieri, che hanno causato danni a macchinari per centinaia di migliaia di euro". E' la denuncia del Procuratore generale di Palermo, Roberto Scarpinato, durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario. "Ciò premesso quanto ai dati statistici, vari segnali provenienti dall'analisi della realtà dei territori, alimentano preoccupazioni sul pericolo di possibili evoluzioni negative", ha aggiunto.