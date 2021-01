30 gennaio 2021 a

a

a

Bologna, 30 gen. - (Adnkronos) - Il Milan è in vantaggio per 1-0 sul Bologna al termine del primo tempo del primo degli anticipi del sabato della ventesima giornata di Serie A in corso alla stadio Dall'Ara della città emiliana. A decidere sin qui la partita la rete di Rebic al 26'.