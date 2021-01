Scienze: è morto il biologo Lewis Wolpert, il divulgatore dei segreti delle cellule

30 gennaio 2021 a

Londra, 30 gen. - (Adnkronos) - Il biologo britannico Lewis Wolpert, scienziato di fama internazionale oltre che prolifico scrittore e divulgatore scientifico, è morto all'età di 91 anni per le complicazioni del Covid. La notizia della scomparsa, avvenuta giovedì 28 gennaio, è riportata oggi dalla stampa londinese. Wolpert era professore emerito di biologia applicata alla medicina presso il dipartimento di anatomia dell'University College di Londra.

Wolpert ha lavorato per alcuni anni in Sud Africa, dove era nato il 19 ottobre 1929, nel campo dell'ingegneria civile prima di dedicarsi alla ricerca in biologia cellulare presso il King's College di Londra e l'Imperial College di Londra. Era membro della Royal Society e della Royal Society of Literature ed era stato nominato Commendatore dell'Ordine dell'Impero Britannico. Wolpert ha sostenuto la tesi che conseguenza dell'evoluzione del cervello umano è stata quella di diventare un vero e proprio "generatore di credenze", un meccanismo utile ed essenziale per la sopravvivenza della specie.

Come biologo era un'autorità nel campo degli studi sullo sviluppo dell'embrione e con libro "Il trionfo dell'embrione" (Sperling e Kupfer, 1993) ha iniziato un'intensa attività di divulgatore scientifico, conducendo anche numerosi programmi televisivi e radiofonici, con cui ha indagato nei meandri della scienza per guidare gli spettatori alla scoperta dei misteri che sono all'origine della vita e della morte. Tra i suoi libri pubblicati in italiano figurano "La natura innaturale della scienza" (Dedalo, 1996), "Sei cose impossibili prima di colazione. Le origini evolutive delle credenze" (Codice, 2008), "La vita segreta delle cellule" (Castelvecchi, 2015), "Biologia dello sviluppo" (con Cheryll Tickle e Alfonso Martinez Arias, Zanichelli, 2017).