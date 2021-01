Milano: evade dai domiciliari e va al centro commerciale, arrestato

30 gennaio 2021 a

Milano, 30 gen. (Adnkronos) - I carabinieri hanno arrestato a Pioltello in provincia di Milano, due uomini, cugini e cittadini albanesi di 41 e 28 anni. I due stavano chiacchierando all'interno di un centro commerciale, ma il 41enne era gli arresti domiciliari, dai quali si era allontanato senza valida giustificazione, e il 28enne era stato espulso dal territorio nazionale nel 2020. Il primo è stato arrestato dai militari per evasione e il secondo per reingresso irregolare nel territorio nazionale.