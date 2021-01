Coronavirus: Israele invierà 5mila dosi vaccino a palestinesi

30 gennaio 2021 a

Tel Aviv, 30 gen. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Israele invierà all'inizio della settimana prossima 5mila dosi di vaccino Pfizer- BioNTech all'Autorità nazionale palestinese (Anp). Lo hanno riferito fonti palestinesi al sito Ynet. I vaccini, attesi all'inizio della settimana a Ramallah, serviranno ad immunizzare 2500 operatori sanitari palestinesi.

La notizia arriva dopo le numerose critiche ad Israele per non aver offerto aiuto all'Anp nella campagna di vaccinazione. Entrambi sono stati fortemente colpiti dalla pandemia, ma Israele è il primo paese al mondo per il rapporto fra popolazione e vaccinati, mentre fra i palestinesi l'immunizzazione non è ancora iniziata. Secondo i dati dell'Anp fra i palestinesi vi sono stati 178.516 contagi e 2010 morti.