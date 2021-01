Lombardia: da lunedì riapre sportello Credito Adesso Evolution, 295 mln per imprese

30 gennaio 2021 a

Milano, 30 gen. (Adnkronos) - Con una dotazione finanziaria complessiva di 295 milioni di euro, 25 milioni per il Fondo di abbattimento di interessi e 270 milioni di plafond per i finanziamenti, il primo febbraio riapre lo sportello di 'Credito Adesso Evolution', gestito da Finlombarda. La misura è stata attivata per sostenere il sistema economico lombardo nel superare la fase di difficoltà connessa all'emergenza Covid19, garantendo l'accesso al credito e la liquidità in tempi rapidi e riducendo il pricing dei finanziamenti del 3%, fino ad un massimo di 70mila.

"Proseguiamo l'opera concreta - ha spiegato l'assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi - di sostegno alle imprese lombarde che stanno vivendo un periodo particolarmente difficile anche a causa di scelte sbagliate del governo. C'è la necessità di salvaguardare il nostro sistema produttivo, il più importante del Paese, sul quale si poggia tutta l'economia italiana".

La misura Credito Adesso Evolution "concede una boccata di ossigeno alle imprese che necessitano di risorse finanziarie per la propria attività. Con questo strumento Finlombarda conferma il suo impegno nel sostenere le aziende del territorio regionale a risollevarsi e ripartire", ha commentato Michele Vietti, presidente di Finlombarda.