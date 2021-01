Coronavirus: Sala, 'Fontana ammetta di aver sbagliato qualcosa'

30 gennaio 2021 a

Milano, 30 gen. (Adnkronos) - “Bisogna espiare le colpe, ma bisogna anche ammetterle. Io dico sempre a Fontana: 'ammetti che hai sbagliato qualcosa'". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ospite a 'Le Parole della Settimana' su Rai3 sugli errori attribuiti alla Regione Lombardia nel conteggio dei contagiati dal coronavirus. "La matematica non può essere un'opinione, soprattutto nell'emergenza Covid. Ma, al di là di dare colpe, noi in Italia abbiamo messo insieme un sistema complessissimo e tutto dipende dalla bontà dei numeri. I numeri quindi non possono essere un'opinione", ha aggiunto.