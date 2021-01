Governo: Anzaldi, 'Anac e C. Conti si occupino di sondaggio P. Chigi su leader partiti'

31 gennaio 2021 a

Roma, 31 gen (Adnkronos) - "Se fosse confermato quanto scrive ‘Il Fatto Quotidiano', ovvero che la presidenza del Consiglio ha commissionato e pagato un sondaggio sul gradimento di Conte e il confronto con i leader dei partiti, saremmo di fronte ad un gravissimo abuso che sconfina nel danno erariale". Lo scrive su Facebook Michele Anzaldi, deputato di Italia viva.

"A che titolo Palazzo Chigi spende i soldi dei cittadini per testare il gradimento personale di Conte come leader politico? A che titolo Palazzo Chigi, a maggior ragione in piena crisi di governo da oltre due settimane e con il presidente del Consiglio dimissionario, rileva il consenso dei singoli partiti? -prosegue- Mai nella storia della presidenza del Consiglio si era assistito ad un tale uso personalistico di risorse pubbliche, è urgente che se ne occupino il presidente dell'Anac Busia e la Corte dei Conti, presenterò un esposto”.

"Nel tentativo di suonare la grancassa a Conte, ‘Il Fatto' stavolta ha giocato un brutto scherzo a Palazzo Chigi perché ha rivelato che il sondaggio pro Conte che da ieri viene fatto girare nelle redazioni è stato commissionato direttamente da Conte. La presidenza del Consiglio, però, non può commissionare sondaggi politici e partitici ma solo sull'attività di governo. Qualcuno ora ne risponderà”, conclude.