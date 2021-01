31 gennaio 2021 a

Milano, 31 gen. (Adnkronos) - Un escursionista è in gravissime condizioni dopo essere precipitato per circa 100 metri sulla Grignetta, in provincia di Lecco. L'umo stava salendo la via Direttissima che porta alla vetta del monte quanto al Caminetto Pagani è scivolato, precipitando. Il Soccorso Alpino, riferisce l'Areu, è intervenuto e l'elisoccorso lo ha portato in codice rosso all'ospedale di Como.