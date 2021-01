Milano: rapina farmacia in zona San Siro, arrestato

31 gennaio 2021 a

Milano, 31 gen. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato un uomo a Milano per aver rapinato una farmacia nel quartiere San Siro. L'uomo, un cittadino marocchino di 46 anni, pregiudicato per rapina, furto, minaccia e tentato omicidio, è entrato nella farmacia con il volto coperto da una mascherina e un cappuccio. Con un coltello da cucina in mano, si è fatto consegnare l'incasso ed è fuggito. Ma poco dopo è stato bloccato dagli agenti della squadra mobile, che stavano controllando la zona dopo altre rapine avvenute nei giorni scorsi. Sono in corso accertamenti per capire se il 46enne possa essere l'autore di altre sette rapine commesse nella zona negli ultimi tre mesi.