Pavia: ferisce il padre alla schiena con un coltello, denunciato

Milano, 31 gen. (Adnkronos) - Un uomo di 48 anni è stato denunciato dai carabinieri per lesioni dopo aver ferito alla schiena il padre con un coltello da cucina. A Casorate primo, in provincia di Pavia, l'uomo, un 48enne , affetto da patologie psichiatriche, ha afferrato il coltello e ha colpito il padre di 82 anni, provocandogli un taglio alla schiena di tre centimetri, all'altezza della regione lombare. Entrambi sono stati portati all'ospedale di Pavia per gli accertamenti sanitari. Il 48enne è stato denunciato.