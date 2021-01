Milano: polizia scopre bisca clandestina, 5 denunciati

31 gennaio 2021 a

Miano, 31 gen. (Adnkronos) - La polizia ha scoperto a Milano, in via Pietro di Pietramellara, in zona Dergano, una bisca clandestina e ha denunciato per esercizio di giochi d'azzardo un cittadino cinese di 43 anni. Altri quattro cittadini cinesi, due uomini di 34 e 35 anni e due donne di 34 e 49 anni, sono stati denunciati per il reato di partecipazione a gioco d'azzardo. Gli agenti, nel corso di un servizio di controllo, hanno visto le luci provenire da un appartamento della via. All'interno hanno trovato la sala da gioco clandestina e, addosso ai giocatori oltre 2.500 euro in contanti. Tutti i presenti, inoltre, sono stati sanzionati anche per la violazione della normativa anti-Covid.