Governo: Airola, '24 mesi per realizzare priorità, è momento responsabilità'

Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "In queste ore d'incertezza nulla si può dichiarare ma voglio esprimere un auspicio. Qualunque Governo esca da queste consultazioni, con qualsiasi maggioranza, avrà circa 24 MESI DI LEGISLATURA con ancora una pandemia da sconfiggere. Si dovranno realizzare le priorità già avviate o in via di realizzazione: dal Recovery Plan, alle riforme delle pensioni a quella della giustizia, al fisco, a un adeguato rilancio di imprese, ricerca, cultura, scuola, sanità. Logistica, messa in sicurezza del territorio, digitalizzazione del Paese, in vista di un sviluppo economico e turistico. Infine le leggi quadro per attuare appieno la riforma sulla riduzione dei Parlamentari, inclusa la legge elettorale". Lo scrive su Facebook il senatore M5S Alberto Airola.

Al governo che verrà attende "un lavoro ampio, ambizioso, impossibile da attuare senza la completa dedizione della Politica al benessere del Popolo italiano. Il nostro paese è esausto, disgustato da una politica di Palazzo, esige da NOI onestà, responsabilità (nella sua accezione più alta), soluzioni ai problemi della vita quotidiana. La trasparenza dovrà essere il modo per verificare l'operato della politica: che ognuno faccia le sue scelte davanti agli Italiani in modo che sappiano chi lavora per loro e chi no. Informazione e media compresi", conclude il senatore grillino.