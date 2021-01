SI: Vendola, 'bene alleanza governo, ma progetto riformista non ancora definito' (2)

31 gennaio 2021 a

"Ecco perchè è terribilmente necessario, mai come oggi necessario, il socialismo. Necessario per quello che è il punto della precipitazione della storia umana, per l'orizzonte di barbarie, per l'estremismo della destra, per la radicalità dei punti di crisi del mondo", ha detto ancora Vendola.

"E per farlo c'è bisogno di nutrirsi di immaginazione del futuro ed una grande conoscenza del passato perchè i problemi del passato sono i problemi del presente e non averli affrontati allora rappresenta la più grande barriera all' immaginazione del futuro, ha concluso.