Governo: riunioni M5S per punti programma, su Mes nessuna apertura 'discussione chiusa'**

Roma, 31 gen. (Adnkronos) - Sul ricorso al Mes "la trattativa non ci sarà, per il M5S la discussione su questo è chiusa: per noi attivarlo è impossibile perché non terremmo, il gruppo esploderebbe". Lo dice all'Adnkronos una fonte di primo piano del M5S, spiegando che, su questo punto, "anche Crimi è stato molto chiaro: non c'è negoziato". Mentre i membri grillini delle varie commissioni si stanno riunendo, in queste ore, per mettere a punto il cronoprogramma che potrebbe costituire la base del Conte ter -in vista del nuovo giro di 'consultazioni' di domani- l'eventuale discussione sul ricorso al fondo salva Stati risulta accantonata. "Un punto di caduta - spiega la stessa fonte - potrebbe essere quella di dire a Renzi di non alzare la posta sul Mes, ma di riscrivere insieme i saldi del Recovery facendo in modo di destinare più fondi, più risorse alla sanità".