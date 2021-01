Governo: Cambiamo, 'bicamerale per Riforme, regole si scrivono assieme'

31 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "Tutte le forze politiche accolgano la proposta di Giovanni Toti, leader di Cambiamo, e si rendano partecipi nella costituzione di una Commissione Bicamerale per le riforme". Lo dichiarano i senatori di Idea e Cambiamo! Massimo Berutti, Gaetano Quagliariello e Paolo Romani.

"Le regole si scrivono assieme, con il più largo consenso possibile fra le forze politiche sia di maggioranza che di opposizione. Quale che sia il governo che risulterà dalle trattative in corso e gli equilibri in Parlamento è necessario che si avvii una stagione di riforme parallelamente all'elaborazione del piano di utilizzo delle risorse del Recovery Fund - aggiungono i senatori - . Ne va della stessa riuscita del piano di ripresa che deve non solo portare il Paese fuori dalla crisi ma renderlo più forte e capace di fronteggiare le sfide del futuro".

"A partire da una legge elettorale in senso proporzionale, affiancata da una razionalizzazione del sistema bicamerale, anche al fine di favorire la leale collaborazione tra i differenti livelli di governo, e l'introduzione della sfiducia costruttiva e del cancellierato: queste le nostre proposte, pronti a discuterle con tutte le forze politiche nelle opportune e deputate sedi parlamentari, conclude Berutti, Quagliariello e Romani.