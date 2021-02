Palermo: donna e neonato morti durante il parto, oggi l'autopsia

01 febbraio 2021 a

Palermo, 1 feb. (Adnkronos) - Verrà eseguita oggi a Palermo l'autopsia sul cadavere di Candida Giammona, la donna di 39 anni morta durante il parto con il nascituro. La Procura di Palermo ha aperto una inchiesta, dopo la denuncia della famiglia della partoriente, per fare luce su quanto accaduto nella clinica privata Candela, dove la donna avrebbe dovuto partorire. In piena notte il trasferimento d'urgenza nell'ospedale Buccheri La Ferla, sempre a Palermo, per complicanze sopravvenute. Il neonato è morto all'ospedale Civico di Palermo dove era stato trasferito.