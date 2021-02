Tv: ascolti, 'Mina Settembre' vince prime time con oltre 6,3 mln

01 febbraio 2021 a

Roma, 1 feb. (Adnkronos) - Ancora una vittoria per 'Mina Settembre' nel prime time di ieri sera. La fiction con Serena Rossi, andata in onda su Rai1, è stata infatti seguita nel primo episodio da 6.319.000 telespettatori (share del 23,69%) e nel secondo da 5.983.000 telespettatori (share del 26,21%) aggiudicandosi il primo gradino del podio. Secondo posto per Rai3 con 'Che Tempo che Fa', visto da 2.449.000 telespettatori (share del 9,23%). Terzo gradino del podio per 'Live – Non è la D'Urso' che su Canale 5 ha ottenuto 2.432.000 telespettatori e uno share dell'8,9%.

A seguire, su La7 'Non è l'Arena' ha totalizzato 1.744.000 telespettatori pari a uno share del 6,7% mentre su Italia1 'Deadpool' ha realizzato 1.330.000 telespettatori e uno share del 5,34%. Su Rai2 '9-1-1' ha interessato, invece, 1.272.000 telespettatori (share del 4,63%). Su Retequattro 'USS Indianapolis' è stato seguito da 715.000 telespettatori con il 3,07% di share. Chiudono gli ascolti del prime time Nove con 'L'Uomo che sussurrava ai Cavalli', visto da 358.000 telespettatori (share dell''1,7%), e Tv8 'Family Food Fight', seguito da 323.000 telespettatori (1,4%). (segue)