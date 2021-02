Governo: trattativa a rilento alla Camera, dopo più di tre ore chiuso punto 1**

01 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 1 feb. (Adnkronos) - Procede a rilento, alla Camera, il tavolo della maggioranza chiamato a lavorare sul programma, tentativo estremo per ricucire e uscire in fretta dalla crisi. Dopo oltre 3 ore di riunione, i capigruppo delle forze di maggioranza hanno appena chiuso il punto uno, sulle politiche attive del lavoro. "Si è deciso che il documento della maggioranza del 2 dicembre scorso contiene considerazioni che sono valide ancora oggi", spiega all'Adnkronos uno dei rappresentati politici presenti alla riunione.

Il presidente della Camera, Roberto Fico, dopo aver aperto la riunione ha lasciato la sala della Lupa dove è ancora in corso l'incontro che verrà interrotto a breve per una riunione dei dem, per poi riprendere subito dopo. La terza carica dello Stato "ha attivato il confronto che ora deve essere portato avanti dalle forze politiche", spiegano dal suo staff. Ma la strada, così, appare ancora più impervia, tanto che sembra prevalere il pessimismo.

"Dovrebbero riuscire a sbloccare in un giorno quel che è fermo da oltre un anno", ragiona un ministro M5S, osservando da lontano quel che avviene a Montecitorio. Intanto la sabbia scorre nella clessidra: domani Fico è atteso al Quirinale con un responso chiaro, il Presidente della Repubblica vuole che si esca dalla crisi in fretta, unico imperativo arrivato dal Colle. Occhi puntati sulle agende dei leader. Per sbloccare lo stallo è necessario un confronto che parta da lì, non solo sul programma ma anche sui nomi.