Roma, 1 feb (Adnkronos) - "Il problema della premiership è alla base, il programma va poi sottoscritto dal candidato premier. Se le cose vanno bene il governo si fa, se il Parlamento non è in grado di non farsi commissariare c'è il governo del presidente". Lo ha detto Bruno Tabacci nella pausa dei lavori dal tavolo sul programma convocato da Roberto Fico.