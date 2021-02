Coronavirus: Mazzeo, 'In Toscana leggera risalita contagi, continuare a rispettare regole'

01 febbraio 2021 a

Firenze, 1 feb. - (Adnkronos) - "Sulla pandemia la buona notizia è che la Toscana resterà in zona gialla fino almeno alla fine di questa settimana. E' una notizia molto positiva, ma l'andamento dei contagi ha segnato una leggera risalita come ovvia conseguenza dell'aumento della mobilità delle persone. Quello che dobbiamo fare è continuare a rispettare le regole come abbiamo fatto finora perché questo ci consentirà di mantenere le piccole libertà ritrovare e dare un aiuto concreto anche a tutte quelle attività che finalmente hanno potuto riaprire". Lo afferma il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, nella sua newsletter.

"Il resto potrà farlo solo la vaccinazione di massa e capillare contro il virus - aggiunge Mazzeo - La riduzione nelle forniture Pfizer ha colpito tutta l'Europa e quindi anche l'Italia e la Toscana. Per questo ho proposto al Consiglio regionale che la Toscana sostenga eventuali azioni legali contro i ritardi delle case produttrici di vaccini rispetto agli accordi siglati (qui spiego perché ) e sono davvero contento che su questo tema si sia registrata il consenso unanime dell'aula".

"Una bella notizia, intanto, arriva dai nostri ricercatori della Fondazione Toscana Life Sciences a Siena (uno dei primi centri che andai a visitare appena eletto Presidente) dove hanno creato uno scudo antivirus che potrà proteggere le persone - conclude Mazzeo - Dobbiamo resistere, perché la luce in fondo al tunnel la stiamo già vedendo!"