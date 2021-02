Riforme: Giachetti, 'presenterò proposta per Bicamerale'

01 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 1 feb (Adnkronos) - "Nelle prossime ore presenterò la proposta di una Commissione Bicamerale per alcune circoscritte riforme costituzionali”. Lo annuncia il deputato di Italia viva Roberto Giachetti.

"Penso che, a prescindere dagli sviluppi della crisi di governo, sia indispensabile intervenire non solo sulla legge elettorale ma anche su alcuni indispensabili interventi costituzionali che consentano al Paese di uscire dallo stallo con il quale conviviamo da anni -prosegue Giachetti-. La proposta non intende seguire il percorso delle precedenti Commissioni, ma riprende gli obiettivi della Commissione Bozzi: istituzione attraverso l'approvazione di due mozioni identiche alla Camera e al senato di una Commissione che deve produrre entro un termine preciso delle proposte che dovranno poi essere approvate dal Parlamento secondo la normale procedura prevista dalla Costituzione”.

“Lo spirito dovrebbe essere quello della Costituente: elaborare delle proposte condivise in modo da ottenerne l'approvazione in tempi rapidi e, comunque, entro la fine della legislatura. La proposta prevede, in oltre che la Presidenza della Commissione sia affidata ad un rappresentante dell'opposizione”, conclude.