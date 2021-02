In uscita il 4 febbraio Africa&Gulf, Atlante dei Paesi in crescita nell'era del coronavirus

01 febbraio 2021 a

(1° febbraio 2021) - L'occasione di delineare il futuro dell'economia globale durante la pandemia è l'uscita, il 4 febbraio, del libro Africa&Gulf, Atlante dei Paesi in crescita nell'era del coronavirus (Mondadori Università, 28 euro. A cura di Maurizio Guandalini). Un coraggioso azzardo. E' un dove eravamo rimasti. Un manifesto per la ripartenza. Perché non si può continuare a dire ai giovani che tutto va male e che andrà peggio. Il primo libro con un invito, durante il contagio, a farsi su le maniche e ricominciare a rimettere in moto l'economia. In due macro aree di paesi foriere di occasioni: l'Africa e il Golfo. Con gli occhi verso Expo Dubai 2021, che partirà il 1 ottobre per concludersi il 31 marzo 2022.

Il 2020 è stato un anno difficile. I mercati globali, per la prima volta, dopo decenni di espansione, hanno subito una pesante battuta d'arresto in termini di scambi e circolazione di merci e persone, con una contrazione su scala mondiale dei principali indicatori macroeconomici. Un aiuto per la ripartenza potrebbe arrivare dall'altra sponda del Mediterraneo. Expo Dubai 2021 offrirà un ventaglio di opportunità in un'ampia gamma di settori per le aziende italiane, grazie alle solide relazioni tra i due Paesi e all'appeal dei prodotti Made in Italy nella regione.

Come la Cina ha capito perfettamente, l'area del Nord Africa e Med Golfo e quella vicina dell'Africa Subsahariana avranno un ruolo di primo piano nel prossimo futuro. Per questo, appare essenziale comprendere le dinamiche che muovono economie e Paesi molto diversi tra loro ma uniti dall'enorme potenziale di sviluppo.

I saggi raccolti in questo volume, curato da Maurizio Guandalini, uno dei più qualificati analisti indipendenti del sistema finanziario globale (e scritto da specialisti di imprese piccole, medie e grandi, studi professionali, giramondo tra economie), aiutano a leggere i segnali che contribuiranno a delineare il futuro post-crisi della regione, dai dati sull'e-commerce e sulla digitalizzazione, in espansione in alcune aree a maggior sviluppo del continente africano, all'inizio di riconversione verso ecologia, turismo e logistica dei paesi del Golfo, forzatamente innescati dalla crisi del petrolio e dalle minori entrate collegate al prezzo al barile, e al comportamento delle banche e delle organizzazioni internazionali.

Africa&Gulf (che contiene anche analisi e studi frutto di un recente evento internazionale della Fondazione ISTUD in cui adnkronos era media partner) è una pubblicazione che arriva in un momento di svolta e chiama a raccolta una serie di energie per studiare i presupposti e i modi della ripartenza. Un mosaico che esce arricchito dalla composizione dei singoli tasselli e guarda con ottimismo al futuro, perché l'integrazione economica globale rimane il miglior antidoto contro la pandemia.“È l'unica soluzione per dare vitalità a sistemi economici deboli e frammentati” spiega Guandalini nell'introduzione al volume “Risollevare economie statiche, ristrutturare l'industria e aprirsi agli investitori stranieri. L'impronta del commercio internazionale, delle rotte millenarie, dei traffici delle merci, le relazioni imprenditoriali tra Pesi diversi e lontani, la globalizzazione, appunto, è il baricentro di ogni percorso di rimise en forme. […] L'elemento comune di fronte alle cadute. […] Dopo l'asiatica, negli anni Cinquanta-Sessanta, parti, in Italia, il boom economico. Tra geoeconomia e geopolitica, riusciremo a comporre una road map, global&glocal, all'altezza, come la Storia ci chiede?”.

Gli autori dei saggi: Girardo (<>), Pistelli (Eni), Di Mauro (Telecom Italia Sparkle), Massoni (Consulente e docente universitario), Cavallin (Rödl & Partner), Nardi-Pezzi (Eni), Ropolo (CNH Industrial), Quarta (Temporary Management & Capital Advisors), Sabato (International Banker), Lovisolo-Hofer-Longato (Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo - Tunisi), Mercuri (Università della Calabria), Bressan (LUMSA), Citossi (Ricercatore-Analista), Zoja (giornalista), Strazzari (Università Valle d'Aosta), Baranage (Rödl & Partner), Martalò (Economista), Roncucci-Acerbi (Roncucci&Partners), Marano (SVA), Robiglio (Confindustria), Bozzetti (Imprenditore e docente universitario), Bellomo (Atelier Angela Bellomo), Franceschini (CNA), Mariani (Leonardo), Abou Said (Economics and International Banking Expert), Brugnoni (ASSAIF), Santovito (Economista).

Africa&Gulf

Atlante dei paesi in crescita nell'era del coronavirus

a cura di Maurizio Guandalini

Pagine XXIV-376

Prezzo 28 euro

Editore Mondadori Università

Collana Saggi

In libreria 4 febbraio 2021