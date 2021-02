Coronavirus: Giani, 'Toscana gialla da un mese ma se allentiamo numeri inesorabili'

01 febbraio 2021 a

a

a

Firenze, 1 feb. - (Adnkronos) - "Faccio un appello alla responsabilità di tutti, anche se non voglio essere paternalista. Quando per 4 domeniche abbiamo iniziato la settimana ripartendo dalla zona gialla prima di tutto ho ringraziato i toscani, perché è stato merito di tutti aver consentito quel distanziamento, quel rispetto delle misure che ci hanno portato a vivere gennaio in zona gialla con soddisfazione e con la possibilità di avvertire meno i sacrifici che comporta la situazione pandemica. È evidente, però, che se questo si allenta e viene meno, i numeri sono inesorabili". Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, oggi a Firenze, a margine di una conferenza stampa per presentare un piano da 170 milioni di euro per l'edilizia sanitaria dell'Asl Toscana Centro.

"Non voglio essere assolutamente colui che dall'alto fa gli appelli perché si dichiara deluso dalla situazione - ha sottolineato Giani - Ma sappiamo che il destino è nelle nostre mani e, quindi, cerchiamo di essere il più possibile responsabili".