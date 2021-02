Musei: Del Corno (assessore Milano), 'imprescindibile aprirli nel weekend'

01 febbraio 2021 a

Milano, 1 feb. (Adnkronos) - "Occorre essere consapevoli che le esposizioni, che siano permanenti o temporanee, accompagnano i visitatori in un percorso di conoscenza personale e di crescita collettiva, quindi svolgono un servizio pubblico di grande valore per l'intera comunità. Ritengo pertanto imprescindibile tenere aperte le porte dei musei e degli spazi espositivi anche nel fine settimana, quando lavoratori, studenti e famiglie hanno la concreta possibilità di accedervi". E' quanto afferma in una nota l'assessore alla Cultura del Comune di Milano, Filippo Del Corno, a proposito della riapertura dei musei.

“Le politiche culturali del Comune di Milano sono improntate innanzitutto alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio civico, attività che è stata programmata e svolta con grande impegno e capacità di progettazione da parte di tutte le direzioni nel corso di questi lunghi mesi di chiusura forzata. Per questo - aggiunge - occorre salvaguardare la programmazione delle attività tuttora in corso in alcuni musei, che restituiranno alla città percorsi rinnovati e nuovi servizi".