Automobilismo: Correa tornerà in F3 dopo l'incidente a Spa del 2019 dove morì Hubert

Berlino, 1 feb. (Adnkronos) - Il pilota ecuadoriano-americano Juan Manuel Correa farà il suo ritorno in Formula Tre dopo essersi ripreso da un grave incidente di Formula Due nel 2019 in cui il pilota francese Anthoine Hubert ha perso la vita. "Dopo un anno e mezzo, siamo tornati! Molto orgoglioso di annunciarlo e di farlo con ART Grand Prix", ha scritto Correa su Twitter. Il 21enne ha subito diversi interventi chirurgici e ha vissuto con un tutore alla gamba per più di un anno come parte di un lungo processo di riabilitazione dopo l'incidente a Spa-Franchorchamps, in Belgio.

L'auto di Correa andò a sbattere contro quella di Hubert che si era schiantato poco prima. Entrambi sono stati trasportati al centro medico del circuito in seguito all'incidente, ma il pilota francese è morto per le ferite riportate. "Sono estremamente felice di essere tornato dopo quello che ho passato. Sono molto grato ad ART Grand Prix; significa molto per me che stanno credendo in me e nel mio ritorno", ha detto Correa in una dichiarazione del team.

"La F3 è un anno di transizione, il mio sogno è ancora quello di raggiungere la F1 e questo è il primo passo per il mio ritorno", ha aggiunto. Il team principal di ART Grand Prix Sebastien Philippe ha dichiarato: "Dal suo orrendo incidente a Spa, Juan Manuel ha attraversato molte fasi. Juan Manuel è un esempio di coraggio e tenacia e ART Grand Prix è orgoglioso di dargli l'opportunità di tornare alle corse". La stagione 2021 di F3 inizierà il 9 maggio a Barcellona, ​​in Spagna. La stagione avrà un totale di sette gare, tutti come eventi di supporto delle gare di Formula Uno.