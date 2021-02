Musei: Greco (Egizio), 'da noi c'è il tutto esaurito, le sale sono piene'**

01 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 1 feb. (Adnkronos) - Un ‘nuovo inizio' premiato subito dal ‘tutto esaurito'. Il museo Egizio di Torino, che oggi insieme a tante altre realtà museali collocate nelle zone gialle del Paese riapre le sue porte ai visitatori, è partito con il piede giusto. Si registra già una grande affluenza che, in ogni caso, risente del numero contingentato degli accessi. L'apertura, racconta infatti il direttore Christian Greco all'Adnkronos, “sta andando molto bene. Abbiamo voluto aprire i primi cinque giorni gratuitamente. Devo dire che il regalo migliore ce lo sta facendo il pubblico perché abbiamo finito la disponibilità di 1.300 biglietti al giorno per le cinque giornate di questa settimana. Insomma, abbiamo esaurito tutti i tagliandi a disposizione. Le sale sono oggi popolate da tante persone, tra cui molti giovani. E questo per noi è il regalo più bello. Da noi, malgrado i numeri siano contingentati, c'è stato il tutto esaurito".

Risultati che devono tenere in considerazione il fatto che, prima del Covid, "in una giornata di massima affluenza arrivavamo a 12-13 mila persone al giorno. Questo è un segno bellissimo, i cittadini volevano tornare. In questa fase ci rivolgiamo ai residenti, ai torinesi e piemontesi: la risposta del pubblico ci fa capire che questo museo è un segno identitario della nostra città. E' il museo dei torinesi”, riflette Greco. Una scelta, quella di riaprire in modo gratuito, compiuta “per ribadire che questa è la casa di tutti che riapre alla cittadinanza. In secondo luogo per ribadire anche che questo servizio pubblico essenziale adesso è a disposizione di tutti e che l'arte non è accessoria, non è qualcosa di cui si possa fare a meno ma indispensabile per tutti“.

Greco osserva inoltre che la pandemia “ci ha fatto riflettere sul modello gestionale: in questi mesi la stampa ha molto parlato della mancanza di visitatori stranieri. Certo, speriamo tutti che tornino – argomenta il direttore - ma i musei non vivono in funzione dei turisti ma, come dice già l'articolo 9 della Costituzione, per la cura e la ricerca tecnico scientifica. Sono una parte essenziale della nostra società che non può essere messa in discussione e devono tornare ad avere un ruolo all'interno della nostra società. Il modello gestionale futuro deve farci intendere che il valore aggiunto dei musei sta nel fatto che possano essere laboratori di innovazione". Luoghi in cui rimettere "al centro la ricerca che deve essere finanziata con un grande patto pubblico-privato”, conclude Greco.