Coronavirus: Vuolo (Lega), 'su vaccini troppi lati oscuri, Ue faccia chiarezza'

01 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 1 feb. (Adnkronos) - "Fra dieci giorni la Commissione europea dovrà rispondere al Mediatore europeo su due questioni cruciali: la trasparenza delle procedure pubbliche, le consulenze scientifiche e le lobby nel contesto dell'emergenza Covid19. E' sconcertante dover leggere contratti censurati nelle posizioni cruciali: e questa sarebbe la trasparenza dell'Ue? Nell'ottica della tutela della salute dei cittadini, è incomprensibile che si omettano al pubblico punti salienti del contratto come il prezzo o altre informazioni sensibili". Così Lucia Vuolo, europarlamentare della Lega.

"Risulta illeggibile la calendarizzazione dei rifornimenti, si parla di dosi e mai di fiale, perché? Ho la sensazione che tutto sia stato artatamente scritto e sottoscritto per avere sempre la via di fuga in caso di inosservanza del contratto - aggiunge Vuolo - . E se l'azienda resta l'unica proprietaria del vaccino, perché gli indennizzi per eventuali danni saranno a carico degli Stati? La strategia dei vaccini, inizialmente presentata come un successo targato Ue, si sta rivelando l'ennesimo fallimento di Bruxelles. Mentre Usa, Uk e Israele procedono spediti con le vaccinazioni, l'Ue rimane indietro, rallentata da burocrazia e scarsa trasparenza: serve un cambio di passo, nell'interesse dei cittadini e della loro salute”.