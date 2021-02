Lombardia: ticket sanitario, esenzione per forze dell'ordine, protezione civile e pompieri

01 febbraio 2021 a

Milano, 1 feb. (Adnkronos) - Niente più ticket sanitario per le forze dell'ordine. La giunta della Regione Lombardia, su proposta del vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti, e di concerto con gli assessori Pietro Foroni (Territorio, Protezione civile) e Riccardo De Corato (Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale) ha approvato una delibera che esenta dal pagamento delle spese sanitarie di specialistica ambulatoriale le forze armate e di polizia, la protezione civile, i vigili del fuoco e gli agenti di polizia locale, in caso di infortuni durante il servizio e anche in caso di dimissioni dal Pronto soccorso in codice bianco.

L'impatto economico dell'iniziativa è stato stimato attorno ai 100mila euro annui. Una previsione di spesa che troverà copertura nel Bilancio pluriennale 2021-2023 approvato a fine dicembre dal consiglio regionale. In un momento come questo, è il commento di Letizia Moratti, "non potevamo non avere un'attenzione di riguardo verso questi operatori impegnati ogni giorno sul territorio per garantire ordine e sicurezza. E' un segnale importante per testimoniare la nostra vicinanza concreta e il nostro ringraziamento a chi quotidianamente svolge un lavoro a servizio della collettività, spesso mettendo a repentaglio anche la vita".

Per Foroni, "è un gesto concreto per manifestare la nostra gratitudine a chi, come le migliaia di volontari della Protezione civile, mette tutti i giorni il proprio tempo libero al servizio del prossimo", mentre De Corato ricorda che "lo avevamo promesso e oggi rendiamo concreta la volontà già espressa. Siamo ben consapevoli dell'enorme lavoro e del ruolo sociale delle varie Forze di Polizia. Il provvedimento di esenzione dalle spese sanitarie di specialistica ambulatoriale è pertanto fondamentale". Con il provvedimento la giunta dà attuazione alle previsioni della legge regionale del 2019 rivolta a queste categorie, ma di cui non era stato possibile rispettare le tempistiche a causa dell'emergenza Covid.