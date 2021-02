01 febbraio 2021 a

Milano, 1 feb. (Adnkronos) - In Lombardia risultano ricoverati in terapia intensiva per il Covid19 nove pazienti in più rispetto a ieri, per un totale di 371 posti letto occupati. Negli altri reparti, i pazienti Covid diminuiscono di 14 unità, per un totale di 3.489 ricoverati.