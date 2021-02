Pari opportunità: Zingaretti, 'doveroso continuare su strada piena uguaglianza'

01 febbraio 2021 a

Roma, 1 feb (Adnkronos) - "Il primo febbraio 1945 segna un punto di svolta per la nostra democrazia. Riconosciuto il diritto di voto alle donne. Da allora tante leggi hanno segnato il cammino della loro piena cittadinanza. Purtroppo però la disuguaglianza di genere è ancora troppo forte e troppo grande". Lo scrive Nicola Zingaretti su Facebook.

"Anche i dati Istat di oggi sulla perdita del lavoro femminile durante questi mesi di pandemia sono a dir poco allarmanti. Quello raggiunto il 1 febbraio di 76 anni fa non è quindi un traguardo, ma solo un punto di partenza. Oggi è nostro dovere continuare a percorrere la strada della piena uguaglianza e dobbiamo farlo con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione, a partire dal Recovery Fund -prosegue il leader Pd-. Secondo i dati della Banca d'Italia portare l'occupazione femminile al 65% significherebbe aumentare il PIL di 8 punti. Una questione economica? No, una questione di giustizia, di benessere e di crescita. Per l'Italia".