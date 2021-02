Governo: Mattarella attende Fico domani, non esclusi tempi supplementari/Adnkronos (2)

01 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - A quel punto il Capo dello Stato si troverebbe con tutti gli elementi a disposizione per veder concretizzata la nascita di un esecutivo nuovo ma basato sulla stessa maggioranza che sosteneva il precedente e guidato, logica vuole, sempre da Giuseppe Conte. L''avvocato del popolo' verrebbe quindi convocato al Colle a stretto giro, quindi probabilmente sempre mercoledì, per ottenere per la terza volta in questa legislatura l'incarico di formare il nuovo governo.

Viceversa, se il tavolo di maggioranza dovesse saltare su nodi programmatici e/o sul nome del premier, a Fico non resterebbe che prendere atto del fallimento della sua esplorazione e riferirne al Presidente della Repubblica.

Un epilogo che naturalmente aprirebbe uno scenario totalmente nuovo. A quel punto infatti i saloni del Quirinale dovrebbero essere nuovamente allestiti per ospitare un secondo giro di consultazioni: l'obiettivo di Mattarella resterebbe sempre quello di verificare la possibilità di veder nascere un governo con un adeguato sostegno parlamentare, andando però oltre i confini entro i quali si sta lavorando in queste ore. Se ciò risultasse impossibile, non resterebbero che le urne.