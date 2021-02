Coronavirus: controlli a Palermo, nel weekend multate 414 persone

01 febbraio 2021 a

a

a

Palermo, 1 feb. (Adnkronos) - Controlli per il mancato rispetto delle norme anti-Covid nel weekend a Palermo dove sono state multate 414 persone. Chiusi anche quattro negozi per 5 giorni e 2 con provvedimento di chiusura di attività a Palermo. Controllate quasi 7.714 persone e 999 attività commerciali. Le persone multate da novembre a oggi sono oltre 9.000 e 24 quelle denunciate, su oltre 140 mila controlli. Su 28.759 esercizi commerciali ne sono stati multati 82, di questi 29 quelli chiusi per 5 giorni.