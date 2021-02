Governo: a tavolo su programma restano distanze, duello M5S-Iv su Mes/Adnkronos (2)

01 febbraio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Distanze sono state registrate anche sulla riforma fiscale, nonché sulle riforme istituzionali e il Recovery plan. Italia viva ha chiesto l'istituzione di una commissione bicamerale sulle riforme - idea calata sul tavolo nel gelo degli alleati- che si occupi, fra le altre cose, di legge elettorale. I renziani, su questo fronte, hanno sparigliato ribadendo sì la loro propensione al maggioritario, ma dicendosi disponibili ad accettare anche il proporzionale a patto che vengano reintrodotte le preferenze, un'accelerazione che sembra non essere stata molto gradita dai dem.

Al contrario, il M5S è tornata a chiedere a gran voce il ritorno delle preferenze -in questo in linea con i renziani- e il voto ai 18enni anche per il Senato. Anche sulle politiche del lavoro, frizioni e distanze al tavolo. Italia viva ha chiesto un salto di qualità per Anpal e Inps -nel mirino, come era da aspettarsi, Pasquale Tridico- indisponendo ulteriormente i 5 Stelle.

Anche sul reddito di cittadinanza botta e risposta tra le parti, con i grillini che difendono uno dei loro cavalli di battaglia. “Completiamo il reddito di cittadinanza con il rafforzamento delle politiche attive e dei controlli, così come del resto era previsto fin dall'inizio”, la posizione portata al tavolo dalla delegazione del Movimento 5 Stelle in tema di lavoro. Accanto al completamento del reddito di cittadinanza, sarebbe stata avanzata dal Movimento la proposta di “riforma degli ammortizzatori sociali che sarebbero destinati a tutte le categorie di lavoratori, compresi gli autonomi”. Proposta anche l'introduzione di “un salario minimo e l'equo compenso per professionisti e lavoratori autonomi”.