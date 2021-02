Coronavirus: Francia, 'a metà febbraio prime vaccinazioni con AstraZeneca'

02 febbraio 2021 a

Parigi, 2 feb. (Adnkronos) - Dovrebbero iniziare "intorno alla metà di febbraio" le vaccinazioni in Francia con il siero anti Covid prodotto da AstraZeneca, l'azienda farmaceutica al centro di un contenzioso con l'Ue per i tagli alle forniture. Lo ha annunciato 'monsieur vaccins', l'immunologo Alain Fischer, mentre per oggi pomeriggio è atteso il parere dell'Alta Autorità per la Salute sul vaccino di AstraZeneca, già approvato dall'Agenzia europea per i medicinali (Ema).

"Un punto importante di questo vaccino è che le sue condizioni di trasporto e conservazione sono molto più semplici dei vaccini usati finora", ha dichiarato Fischer in un'intervista rilasciata a 'France 2'. "E quindi questo dovrebbe consentire a medici di base e farmacisti di poter vaccinare entro poche settimane", ha aggiunto.